مازدا تسحب أكثر من ربع مليون سيارة بسبب خلل في عجلة القيادة

استدعت شركة مازدا لصناعة السيارات ما يقرب من 261 ألف سيارة صغيرة قديمة لأن قطعة بلاستيكية على عجلة القيادة يمكن أن تتحطم إذا انتفخت الأكياس الهوائية، ما يسبب إصابات.
يغطي الاستدعاء بعض سيارات مازدا 3 من إنتاج عام 2004 حتى عام 2007.
وتقول مازدا في وثائق نشرتها الخميس هيئات السلامة الأميركية، إن القطعة البلاستيكية يمكن أن تتحطم وتقذف شظايا بلاستيكية إلى داخل المركبات.
وأضافت الشركة في الوثائق أن لديها 10 تقارير عن وقوع إصابات خارج الولايات المتحدة أيضًا. تم رفع قضيتين قضائيتين في هذا الشأن بالولايات المتحدة بدعوى وقوع إصابات.
من المقرر أن يقوم التجار باستبدال غطاء وحدة الوسادة الهوائية. وسيتم إخطار ملاك السيارات بالاستدعاء اعتبارًا من 28 أغسطس.
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