نوال الزغبي: أصلي يوميا من أجل لبنان

وتحدثت نوال الزغبي لموقع دوت الخليج عن الوضع في بلدها لبنان وتمنياتها له، كما تطرقت لجملة من أنشطتها الفنية، وجديدها الغنائي، وكيف تتعامل مع النقد الذي تتعرض له.

ألبوم صغير

وتقول المطربة اللبنانية نوال الزغبي إنها تقوم حاليا بتجهيز " ألبوم صغير"، من المقرر أن يصدر في منتصف الشهر الجاري، ويتضمن "الميني ألبوم" أربع أغاني منهم أغنيتين باللهجة المصرية، وأغنية باللهجة الخليجية، وأغنية باللهجة اللبنانية، من إنتاج شركة "روتانا" كما سيتم تصويرهم جميعا على طريقة الفيديو كليب.

وتابعت الزغبي خلال تصريحاتها لموقع دوت الخليج: "أتعاون في الألبوم الصغير مع كل من الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن أحمد الزعيم والملحن روبير الأسعد والشاعر اليمني محمد القاسمي والشاعر أحمد ماضي والملحن والفنان زياد برجي".

كما أوضحت المطربة اللبنانية أن "الكليبات" ستكون من إخراج المخرج اللبناني فادي حداد، والأغاني المصرية التي سيتضمنها "الألبوم" إيقاعية راقصة، بينما ستكون الأغنية الخليجية ليست رومانسية، والأغنية اللبنانية ما بين الرومانسي والراقص.

اللهجة المصرية

وعن غنائها باللهجة المصرية في العديد من أعمالها، تقول الزغبي: "اللهجة المصرية لها قيمة ومعزة كبيرة بقلبها، وتحبها وتحب المصريين كثيرا، وأنه على مدار مشوارها الفني تقدم أعمالا غنائية باللهجة المصرية، حققت شهرة واسعة ونجاح كبير من خلالها، لذلك فعندما يعرض عليها غناء باللهجة المصرية توافق على الفور دون تردد قائلة: "هذا شرف كبير لي".

عقلي وقف

كما أعربت الزغبي عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي تلقتها فور طرح كليبها الغنائي الأخير "عقلي وقف"، لافتة إلى أن جميع ردود الأفعال التي جاءتها كانت إيجابية كما كانت تتوقع هذا النجاح لأن الأغنية جديدة ومختلفة عن نوعية أغانيها التي قدمتها من قبل.

المنافسة الفنية

وحول مدى اهتمامها بالمنافسة قالت إنها تهتم كثيرا بالمنافسة، ولكن المنافسة الشريفة، لأنها تساعد على التطوير والتجديد، وهي تسعى دائما للتطوير والتغيير وتقديم كل ما هو جديد وجيّد.

واختتمت الزغبي حوارها لموقع "دوت الخليج " بأنها تصلي يوميا حتى يخرج لبنان من أزمته الاقتصادية والسياسية، وتعود بيروت أقوى وأجمل".