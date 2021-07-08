نتائج حركة النقل الخارجي 1442 للمعلمين عبر نظام نور، يبحث العديد من المعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية عن حركة النقل الخارجي، ومن الأهداف الرئيسية لهذه الحركة هي نقل المعلمين والمعلمات من المدارس البعيدة عن منازلهم إلى المدارس الأقرب إلى منازلهم، وذلك بناءً على طلبات يقوم المعلم بتقديمها بشكل شخصي للنقل في مواعيد محددة من قبل وزارة التعليم بالملكة سنويا.

تعتبر حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات واحدة من الإجراءات الجديدة التي تتخذها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

وذلك لنقلهم من مكان وظيفتهم الحالي إلى مكان آخر قريب لمكان السكن الذي يسكن به المعلم، وذلك يهدف إلى تسهيل عملية الذهاب والعودة إلى العمل واختصاراً وتوفيراً للوقت والجهد.

أيضا يجب على المعلمين والمعلمات القيام بتحديد الرغبات الخاصة بهم في النقل ولا يتجاوز 20 رغبة.

ويتم ترتيب أولوية الرغبات، واختيار المنطقة والمحافظة والمدينة والمدرسة، كما يمكن للمعلمين الاكتفاء برغبة واحدة للنقل حسب آلية الوزارة وفقًا لجهات الاختصاص، ويتم تقديم الرغبات عبر نظام نور.

نتائج حركة النقل الخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات:موعد حركة النقل الخارجي 1442:

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الموعد الرسمي لظهور نتائج حركات النقل الخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات، وسوف يتم عرض النتائج يوم 21 ذي القعدة الموافق اليوم الأول من شهر يوليو 2021، حيث يستطيع جميع المتقدمين بطلبات النقل الإطلاع والتعرف على النتائج، ويمكن للمتقدمين تقديم التظلمات على النتيجة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 21 ذي القعدة الموافق 1 يوليو 2021، وحتى يوم 27 ذي القعدة الموافق 7 يوليو 2021، ويتم اعتماد النتائج وإبلاغ الإدارات يوم 28 ذو القعدة الموافق 8 يوليو 2021، وسيتم ترتيب المنقولين مع حركة النقل الخارجي في 1 ذي الحجة الموافق 11 يوليو 2021 حتى يوم 5 ذي الحجة.

الاستعلام عن حركة النقل الخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات:

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتائج حركة النقل إلكترونيًا، وذلك من خلال موقع نور، وذلك باتباع الخطوات التالية: