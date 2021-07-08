بايدن يعلن إنهاء الحرب الأمريكية الأطول فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأكد بايدن، فى كلمة له اليوم الخميس، أن المهمة العسكرية للقوات الأمريكية فى أفغانستان ستنتهى يوم 31 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه لن يرسل جيلا آخر من الأمريكيين إلى الحرب فى أفغانستان، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأضاف: "ننهى أطول حرب لأمريكا"، مؤكدا "أننا لم ندخل أفغانستان من أجل بناء الأمة. هذا حق ومسؤولية الشعب الأفغانى وحده أن يقرر مصيره وكيف يريد إدارة بلاده".
وبشأن مستقبل أفغانستان، قال بايدن إن الاستخبارات الأمريكية لا تعتقد بأن الحكومة الأفغانية ستنهار، واعتبر أن سيطرة "طالبان" على أفغانستان ليست حتمية.
وتابع بايدن أنه لا يثق بـ "طالبان"، لكنه يثق بقدرات القوات الأفغانية. ولفت إلى أنه أنه لم يتمكن أى بلد من توحيد أفغانستان فى وقت سابق.
وأكد أن الولايات المتحدة لا تتحمل المسؤولية عن الضحايا المدنيين فى حال فرضت "طالبان" السيطرة على أفغانستان.
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