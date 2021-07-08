طريقة التسجيل في دعم ريف المقدم من برنامج ريف للدعم المادي

طريقة التسجيل في دعم ريف المقدم من برنامج ريف لتقديم الدعم المادي للأسر المنتجة والمزارعين بالمملكة العربية السعودية؛ حيث أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج ريف لدعم صغار المزارعين، وممتهني المهنة الزراعية، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة لفئات المزارعين، فضلًا عن النهوض بالقطاع الزراعي، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى تطوير نمط الحياة الريفية، وذلك من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتاحة والإمكانيات الزراعية وأعداد السكان في المناطق الزراعية المختلفة.

طريقة التسجيل في دعم ريف

أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة لكافة المزارعين المتوافقين مع شروط التسجيل في برنامج ريف طريقة التسجيل في دعم ريف، وذلك من خلال تسجيل دخول منصة ريف، وإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية. النقر على تسجيل مستخدم جديد. العمل على كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة. النقر على زر تسجيل نهاية صفحة البيانات. القيام بتسجيل الكود المرسل على رقم الجوال المسجل في البرنامج. النقر على تسجيل.

شروط التسجيل في برنامج ريف

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الشروط التي بمقتضاها يستطيع المواطنين من الجنسين التسجيل في برنامج ريف لذلك، أهمها:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية أو أن يكون حاملًا لبطاقة التنقل.

أن يكون عاملًا في أحد المهن الزراعية المحددة بنفسه، ولا يعمل في أحد جهات القطاع العام أو الخاص.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام.

أن يكون من سكان المنطقة المشمولة بدعم برنامج ريف.

ألا يزيد الدخل الشهري عن 6000 ريال سعودي.

ألا يزيد عدد برامج الدعم المالي المشترك بها عن ثلاثة برامج، ولا يتعدى الدعم المستحق مبلغ 54000 ريال سعودي في العام الواحد.

أن يقدم ما يثبت أنه يمارس مهنة الزراعة من خلال تقديم وثائق معتمدة لدى برنامج ريف.

أن يقدم طلب الحصول على دعم ريف من خلال تسجيل دخول منصة ريف .

. ألا يخالف الشروط الفنية والصحية التي يحددها برنامج ريف لذلك الدعم المالي.

أن يكون لديه حساب بنكي نشط.

يحصل المواطن بعد إتمام التسجيل في برنامج ريف من خلال تسجيل دخول منصة ريف على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة التسجيل في دعم ريف من خلال تسجيل دخول منصة ريف للدعم المادي.