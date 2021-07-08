عاجل| بث مباشر.. انطلاق جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة

وتتزامن جلسة مجلس الأمن مع تعبير الأمم المتحدة عن مخاوف من أن يقود التصرف الأحادى لإثيوبيا إلى تقويض فرص التوصل إلى تسوية للأزمة.
كما حذرت واشنطن من أن قرار ملء خزان السد سيؤدى إلى زيادة التوتر، كما دعا الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى الامتناع عن اتخاذ أى إجراء أحادى من شأنه أن يزيد تلك التوترات، ويضع مسافة أكبر بين ما نحن عليه الآن وبين التوصل إلى حل سلمى.
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