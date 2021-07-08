جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا عبر قناتها فى تطبيق "تليجرام"، إن تصريحات الخارجية الفرنسية بهذا الصدد غير مقبولة، واصفة إياها بأنها "هجين بين العنصرية والهيمنة الإمبراطورية والنازية الجديدة".. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس.
وأضافت زاخاروفا أن هذه الدعوة تعكس عدم الاعتراف بالمساواة بين الشعوب بأكملها فى الحقوق والفرص، ما ينتهك القوانين والأخلاقيات، محملة باريس المسؤولية عن "دفع العالم نحو مواجهة فى الوقت الذى يمر فيه بتحدى الجائحة البالغ الصعوبة".
وذكرت الدبلوماسية الروسية أن الأشخاص الذين صدرت عنهم تلك الدعوة لا علاقة لهم بفرنسا التى أعطت للعالم قيم الحرية والمساواة والأخوة.
وجاءت هذه الانتقادات ردا على الدعوة التى شددت فيها الخارجية الفرنسية على ضرورة أن تكون قائمة اللقاحات المسجلة فى الاتحاد الأوروبى محدودة، مضيفة أن هناك دولا مثل إسبانيا حاولت اعتماد لقاحات أخرى روسية أو صينية، محذرة هذه الدول من هذه اللقاحات وضرورة رفضها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: تصريحات فرنسا بشأن اللقاحات الروسية غير مقبولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.