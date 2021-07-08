أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيلها 1394 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1394، مقابل 1010 الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4267105 حالات، بينها 41469 نشطة.
وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 13 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 14 في بيانات الأربعاء، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127731 شخصا.
كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4097905 أشخاص، بعد رصد 1749 حالة شفاء جديدة.
وتعتبر إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تسجل 1394 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.