المغرب يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا

وقد تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية من يوم السبت 10يوليو في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 أغسطس في الساعة السادسة مساء.

ويأتي قرار الحكومة المغربية، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في عدد المصابين بـ"كوفيد-19"، وسط دعوات من وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية وأخذ الحيطة والحذر، بهدف تجنب موجة جديدة من الفيروس.

وتسابق السلطات الصحية في المغرب الزمن، من أجل التصدي للنسخة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا"، وذلك بعد اكتشاف عدد من البؤر في مدن مختلف.

وكانت اللجنة العلمية للتلقيح كشفت، في مايو الماضي، أن الحالة الأولى من السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في المغرب سجلت لدى مواطن هندي، مقيم في المملكة، فيما رصدت حالة ثانية لدى أحد مخالطيه.

يشار إلى أن المغرب سجل، حتى اليوم، أكثر من 537 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 9341 حالة وفاة. أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فناهز الـ522 ألفا.