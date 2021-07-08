أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 150 خرقاً لوقف النار بالحديدة

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قوى العدوان ارتكبت 150 خرقاً لوقف النار بالحديدة

أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 150 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. قوى العدوان ارتكبت 150 خرقاً لوقف النار بالحديدةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 150 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح المصدر ان الخروقات شملت 4 غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والفازة والجبلية وتحليق 5 طائرات حربية في اجواء كيلو16 والمنظر والمدينة و19 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والدريهمي والفازة والجبلية. وأشار المصدر إلى رصد 9 خروقات بقصف مدفعي لعدد 103 قذيفة و110 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

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