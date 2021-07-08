استخراج وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة للتسجيل في دعم ريف وطباعتها إلكترونياً

استخراج وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة، وثيقة العمل الحر من أهم الوثائق التي يحتاج إليها جميع المواطنين السعوديين العاملين في جميع المهن والوظائف الحرة بالمملكة، ويتم استخراجها كإثبات عمل في المهنة المذكورة في الوثيقة؛ وذلك لأنها بطاقة مهمة ويجب أن تكون من المستندات الضرورية الموجودة عند الرغبة في الحصول على الخدمات من مختلف الجهات الحكومة، وخاصة الحصول على دعم ريف، لن يستطيع المواطن الحصول على الدعم المادي وبعض الخدمات دون وجود بطاقة العمل الحر، والأن سوف نتحدث عن طريقة استخراج وثيقة العمل الحر إلكترونياً فتابعونا عبر موقع ثقفني.

استخراج وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة

كثر البحث كثيراً خلال الفترة الماضية عن أهمية وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة والأعمال الخاصة، حيث يعد هذه الوثيقة شرط للعمل في قطاع الأعمال الخاصة والمهن الحرة بالمملكة، وتقدم هذه الوثيقة بشكل مجاني، ويتم استخراجها وطباعتها إلكترونياً، ويستطيع المواطنين من خلال امتلاك هذه الوثيقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

رابط استخراج وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة

مواطن يعمل بأحد المهن الحرة داخل المملكة استخراج وثيقة العمل الحر من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، تسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة العمل الحر.

ثانياً، الضغط على أيقونة “سجل” لإنشاء حساب مستخدم جديد.

ثالثًا، إدخل اسم المستخدم ورقم الجوال، وكلمة السر، ويتم اختيار “الأسر المنتجة “.

رابعاً، الموافقة على جميع الشروط والأحكام، ثم الضغط على أيقونة إنشاء الحساب.

خامساً، الآن ستصلك رسالة قصيرة تحتوي على رمز التحقق عبر الجوال، قم بإدخال رمز التحقق في المكان المناسب له.

سادساً، قم بتفعيل وربط الحساب على منصة أبشر، قم باختيار التخصص المهني، ثم التوجه إلى الحساب، ثم الكبس على أيقونة “استخراج وثيقة الآن”.

طباعة وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة

يتثني لجميع المواطنين طباعة وثيقة العمل إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول إلى بوابة العمل الحر.

الكبس على أيقونة تسجيل الدخول.

كتابة رقم الجوال، وكلمة السر، ورمز التحقق، في المكان المخصص له،ثم الكبس على دخول.

الآن ستظهر قائمة الوثائق الحالية، قم بالنقر على الوثيقة المطلوبة.

قم بالضغط علي “تنزيل”، حتى يتم تنزيل الوثيقة على الجهاز، ومن ثم؛ طباعتها بكل سهولة.

شروط بطاقة العمل الحر للأسر المنتجة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع عدة شروط من خلالها يتم تسجيل الأفراد عبر بوابة العمل الحر واستخراج البطاقة لهم، ومن أهم هذه الشروط التالي: