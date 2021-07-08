ميزة جديدة كيفية ارسال صور غير مضغوطة على واتساب لهواتف الأندرويد والايفون

التطبيق الأشهر والأكثر انتشارا بين تطبيقات المراسلة وهذا ليس من فراغ فقد تعودنا كل فترة من اكتشاف ميزة جديدة على تطبيق واتساب ، حيث يشتهر WhatsApp بضغط صوره بحيث تبدو الصور الجميلة كما لو تم التقاطها من هاتف مزود بكاميرا قديمة. وهناك طريقة سهلة “لخداع” WhatsApp لإرسال صورة جيدة دون الحاجة إلى تنزيل أي برنامج تابع لجهة خارجية أو إرهاق المستخدم سواء كان مستخدمًا لنظام تشغيل اندرويد أو ios حيث تم اعتماد نفس الآلية الأساسية وفقًا لما نقلته بعض المواقع المتخصصة فى تقنية المراسلة وما تحدثه وتطرحه من ميزات مختلفة.خطوات وكيفية ارسال صور غير مضغوطة على تطبيق واتساب لهواتف الأندرويد:
نذكر بالتفصيل كيفية ارسال صور غير مضغوطة وبجودة عالية على واتساب ، أولا عليك أن تجعل WhatsApp يعتقد أنك ترسل مستندًا بدلاً من الصورة، و ستحتاج إلى حفظ صورتك كشيء آخر غير الصورة في Android، ويمكنك القيام بذلك عن طريق إعادة تسمية صورتك كملف pdf أو doc في مدير الملفات الخاص بك، ما سيحفظها كنوع الملف المعني بعد ذلك عندما ترسلها إلى المستلم، اطلب منهم إعادة تسمية الصورة في مدير الملفات الخاص بهم كـ jpg وستظهر كصورة أصلية غير مضغوطة لهم، وفي اجهزة Android يمكن أن تكون العملية أقصر حتى من الطريقة السابقة، وذلك ببساطة عن طريق إرسال الصورة كـ “مستند” بدلاً من ملف “معرض” يجب أن تجد صورك في مجلد خاص إذا لم يظهر لك على الفور فانقر على “تصفح المستندات الأخرى”.
وعن كيفية ارسال بعض الصور غير المضغوطة لهواتف الايفون في نظام iOS يمكنك حفظ صورك في تطبيق الملفات الخاص بك يتعين عليك تحديد مجلد ، إما لتطبيق موجود بالفعل على هاتفك أو على iCloud Drive ويمكن استخدام مجلد Word الخاص بك لأي صورة تريد إرسالها إلى iCloud لأي سبب من الأسباب، وبمجرد حفظ صورتك، اسحب جهة اتصال WhatsApp التي تختارها وانقر على زر علامة الجمع لإضافة مرفق إلى رسالتك ثم حدد “مستند” بدلاً من “صورة” سيؤدي هذا إلى سحب ملفاتك، ومن هنا يمكنك العثور على صورتك واختيارها سيتم إرساله كمستند غير مضغوط بدلاً من صورة مضغوطة، وبعد أن أوضحنا كيفية ارسال اي صور غير مضغوطة على اجهزة الاندرويد او الايفون هناك عدد من خيارات الجهات الخارجية الأخرى (باستخدام Dropbox، Evernote، وصور Google، وما إلى ذلك ، ولكن إذا كنت ترغب في إرسال صورة عالية الجودة دون الحاجة إلى الابتعاد كثيرًا عن WhatsApp والبرامج المدمجة فهذا هو الأسهل طريقة للقيام بذلك.
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التطبيق الأشهر والأكثر انتشارا بين تطبيقات المراسلة وهذا ليس من فراغ فقد تعودنا كل فترة من اكتشاف ميزة جديدة على تطبيق واتساب ، حيث يشتهر WhatsApp بضغط صوره بحيث تبدو الصور الجميلة كما لو تم التقاطها من هاتف مزود بكاميرا قديمة. وهناك طريقة سهلة “لخداع” WhatsApp لإرسال صورة جيدة دون الحاجة إلى تنزيل أي برنامج تابع لجهة خارجية أو إرهاق المستخدم سواء كان مستخدمًا لنظام تشغيل اندرويد أو ios حيث تم اعتماد نفس الآلية الأساسية وفقًا لما نقلته بعض المواقع المتخصصة فى تقنية المراسلة وما تحدثه وتطرحه من ميزات مختلفة.خطوات وكيفية ارسال صور غير مضغوطة على تطبيق واتساب لهواتف الأندرويد:
نذكر بالتفصيل كيفية ارسال صور غير مضغوطة وبجودة عالية على واتساب ، أولا عليك أن تجعل WhatsApp يعتقد أنك ترسل مستندًا بدلاً من الصورة، و ستحتاج إلى حفظ صورتك كشيء آخر غير الصورة في Android، ويمكنك القيام بذلك عن طريق إعادة تسمية صورتك كملف pdf أو doc في مدير الملفات الخاص بك، ما سيحفظها كنوع الملف المعني بعد ذلك عندما ترسلها إلى المستلم، اطلب منهم إعادة تسمية الصورة في مدير الملفات الخاص بهم كـ jpg وستظهر كصورة أصلية غير مضغوطة لهم، وفي اجهزة Android يمكن أن تكون العملية أقصر حتى من الطريقة السابقة، وذلك ببساطة عن طريق إرسال الصورة كـ “مستند” بدلاً من ملف “معرض” يجب أن تجد صورك في مجلد خاص إذا لم يظهر لك على الفور فانقر على “تصفح المستندات الأخرى”.
وعن كيفية ارسال بعض الصور غير المضغوطة لهواتف الايفون في نظام iOS يمكنك حفظ صورك في تطبيق الملفات الخاص بك يتعين عليك تحديد مجلد ، إما لتطبيق موجود بالفعل على هاتفك أو على iCloud Drive ويمكن استخدام مجلد Word الخاص بك لأي صورة تريد إرسالها إلى iCloud لأي سبب من الأسباب، وبمجرد حفظ صورتك، اسحب جهة اتصال WhatsApp التي تختارها وانقر على زر علامة الجمع لإضافة مرفق إلى رسالتك ثم حدد “مستند” بدلاً من “صورة” سيؤدي هذا إلى سحب ملفاتك، ومن هنا يمكنك العثور على صورتك واختيارها سيتم إرساله كمستند غير مضغوط بدلاً من صورة مضغوطة، وبعد أن أوضحنا كيفية ارسال اي صور غير مضغوطة على اجهزة الاندرويد او الايفون هناك عدد من خيارات الجهات الخارجية الأخرى (باستخدام Dropbox، Evernote، وصور Google، وما إلى ذلك ، ولكن إذا كنت ترغب في إرسال صورة عالية الجودة دون الحاجة إلى الابتعاد كثيرًا عن WhatsApp والبرامج المدمجة فهذا هو الأسهل طريقة للقيام بذلك.
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