تمويل شخصي من مصرف الراجحي وبدون تحويل راتب وبدون كفيل

تمويل شخصي من مصرف الراجحي، يقدم بنك الراجحي خدمة تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل متوافق تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية وعبر إجراءات سهلة وميسَّرة ليوفر لجميع عملاء بنك الراجحي السهولة في الحصول على تمويل شخصي بطرق مختلفة فيوجد ( التمويل الشخصي “وطني” – تمويل وطني المرن- التمويل بضمان العقار)، في هذه المقالة سوف نتعرف على كل نوع من تمويل الشخصي في بنك الراجحي وجميع الشروط والأوراق والوثائق المطلوبة.تمويل شخصي من مصرف الراجحي
يوفر مصرف الراجحي تمويل شخصي خلال 30 دقيقة فقط من أجل الحصول على التمويل الذي تريده.التمويل الشخصي “وطني”
إليك رابط حاسبة تمويل الشخصي الوطني من بنك راجحي لحساب نسبة الفوائد وحساب المبلغ المدفوع شهرياً.
المعايير والأهلية:
- ألا يزيد العمر العميل عن 60 عاماً للموظفين و70 عاماً للمتقاعدين (عند سداد آخر قسط لهم في التمويل).
- أن تكون جهة العمل الذي يعمل فيها العميل ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف.
- ألا يقل دخل العميل السعودي الموظف عن 2,000 ريال سعودي والمتقاعد عن 1,900 ريال سعودي.
- ألا يقل دخل المقيم عن 5,000 ريال.
الوثائق المطلوبة:
- بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للعميل المقيم.
- تعريف الراتب.
- تثبيت الراتب.
- نموذج طلب التمويل.
كيف يتوافق تمويل وطني مع الشريعة الإسلامية؟
يرتكز تمويل وطني من بنك الراجحي على شراء مصرف الراجحي أسهماً محلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ثم يبيعها لك بيعاً آجلاً مضافاً إليها أرباح الأسهم (وباعتبار أن العقد يستند إلى مفهوم المساومة، لا يفصح المصرف لك عن سعر التكلفة). ويمكنك بيع هذه الأسهم (وفقًا لسعر السوق السائد) فور تحويل المصرف ملكيتها إليك والحصول على قيمتها النقدية في حسابك.تمويل شخصي مرن من بنك الراجحي
يقدم بنك الراجحي هذه الخدمة هل لكل من تبقى لهم اقل من خمس سنوات على التقاعد ويحتاج إلى تمويل وكل ما عليك القيام به زيارة أحد فروع مصرف الراجحي أو تعبئة النموذج الطلب من خلال الموقع الإلكتروني في دقائق معدودة.
خصائص المنتج:
- تمويل المرن متوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية.
- مبلغ تمويلي بحد أدنى 8000 ريال سعودي وحد اقصى 2 مليون ريال.
- مدة تمويل حد أقصى لمدة خمس سنوات.
- موافقة فورية على مبلغ التمويل.
- صرف فوري.
- فترة سماح لتحويل الراتب التقاعدي إلى مصرف الراجحي.
- إجراءات ميسرة لإعادة الجدولة بعد التقاعد.
تمويل شخصي من مصرف الراجحي، يقدم بنك الراجحي خدمة تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل متوافق تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية وعبر إجراءات سهلة وميسَّرة ليوفر لجميع عملاء بنك الراجحي السهولة في الحصول على تمويل شخصي بطرق مختلفة فيوجد ( التمويل الشخصي “وطني” – تمويل وطني المرن- التمويل بضمان العقار)، في هذه المقالة سوف نتعرف على كل نوع من تمويل الشخصي في بنك الراجحي وجميع الشروط والأوراق والوثائق المطلوبة.تمويل شخصي من مصرف الراجحي
يوفر مصرف الراجحي تمويل شخصي خلال 30 دقيقة فقط من أجل الحصول على التمويل الذي تريده.التمويل الشخصي “وطني”
إليك رابط حاسبة تمويل الشخصي الوطني من بنك راجحي لحساب نسبة الفوائد وحساب المبلغ المدفوع شهرياً.
المعايير والأهلية:
- ألا يزيد العمر العميل عن 60 عاماً للموظفين و70 عاماً للمتقاعدين (عند سداد آخر قسط لهم في التمويل).
- أن تكون جهة العمل الذي يعمل فيها العميل ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف.
- ألا يقل دخل العميل السعودي الموظف عن 2,000 ريال سعودي والمتقاعد عن 1,900 ريال سعودي.
- ألا يقل دخل المقيم عن 5,000 ريال.
الوثائق المطلوبة:
- بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للعميل المقيم.
- تعريف الراتب.
- تثبيت الراتب.
- نموذج طلب التمويل.
كيف يتوافق تمويل وطني مع الشريعة الإسلامية؟
يرتكز تمويل وطني من بنك الراجحي على شراء مصرف الراجحي أسهماً محلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ثم يبيعها لك بيعاً آجلاً مضافاً إليها أرباح الأسهم (وباعتبار أن العقد يستند إلى مفهوم المساومة، لا يفصح المصرف لك عن سعر التكلفة). ويمكنك بيع هذه الأسهم (وفقًا لسعر السوق السائد) فور تحويل المصرف ملكيتها إليك والحصول على قيمتها النقدية في حسابك.تمويل شخصي مرن من بنك الراجحي
يقدم بنك الراجحي هذه الخدمة هل لكل من تبقى لهم اقل من خمس سنوات على التقاعد ويحتاج إلى تمويل وكل ما عليك القيام به زيارة أحد فروع مصرف الراجحي أو تعبئة النموذج الطلب من خلال الموقع الإلكتروني في دقائق معدودة.
خصائص المنتج:
- تمويل المرن متوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية.
- مبلغ تمويلي بحد أدنى 8000 ريال سعودي وحد اقصى 2 مليون ريال.
- مدة تمويل حد أقصى لمدة خمس سنوات.
- موافقة فورية على مبلغ التمويل.
- صرف فوري.
- فترة سماح لتحويل الراتب التقاعدي إلى مصرف الراجحي.
- إجراءات ميسرة لإعادة الجدولة بعد التقاعد.
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