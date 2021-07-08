الاتحاد الأوروبى يدين اغتيال رئيس هايتى

جدة - نرمين السيد - وقال الممثل الأعلى الأوروبى للشؤون الخارجية جوزيف بوريل فى بيان نشر فى بروكسل إن هذا العمل الجبان يسهم فى تأجيج عدم استقرار البلاد ويهدد بزيادة تأجيج دوامة العنف التى وجد البلد نفسه فيها لفترة طويلة جدا.

وأضاف إن هايتى تشهد أزمة سياسية وإنسانية، مع استمرار تدهور الوضع الأمنى، مما يشكك فى قدرة الدولة على حماية مواطنيها.

وشدد على إن الامتثال للأحكام الدستورية شرط أساسى خلال هذه الفترة الصعبة، وان الاتحاد الأوروبى يقدم تأييدا كاملا لإعادة الحالة السياسية القابلة للحياة لصالح مواطنى هايتى.