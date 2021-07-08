تونس تعلن انهيار المنظومة الصحية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن على، الخميس، إن المنظومة الصحية فى البلاد انهارت، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشى السريع لجائحة كورونا، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".





وسجلت تونس قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، و134 وفاة، أمس الأربعاء، فى زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة، مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن الدولة من السيطرة على التفشى.

وقالت بن على "نحن فى وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق."

وأضافت أن "المركب يغرق" داعية الجميع إلى توحيد الجهود.

وبعدما نجحت فى احتواء الموجة الأولى العام الماضى، تواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة فى التعامل مع زيادة الإصابات. وفرضت عزلا عاما فى بعض المدن منذ الأسبوع الماضى، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطنى بسبب الأزمة الاقتصادية.

وارتفع إجمالى عدد الإصابات فى تونس إلى حوالى 465 ألفا، بينما تجاوزت الوفيات 15.700 حالة.