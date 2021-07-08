ببجي موبايل الأصلية PUBG MOBILE 2021 إصدار التحديث الجديد 1.5 بمزايا مطورة

تم الإعلان عن موعد إصدار تحديث ببجي موبايل الأصلية PUBG MOBILE 2021 برقم 1.5 لشهر يوليو الجاري، حيث أعلنت الشركة المنتجة للعبة ببجي موبايل العالمية عبر حسابات اللعبة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور تحديث ببجي الجديد متضمناً العديد من المزايا والتحسينات المتطورة تكنولوجياً بعد إعلان الشراكة والتعاون مع شركة تسلا العالمية، وقد حثت جميع اللاعبون على البحث عن تكنولوجيا المستقبل في مهمة الإشعال واكتشاف مصنع تسلا المتطور، والقتال حتى النصر في لعبة ببجي بواسطة استخدام أسلحة ببجي المتاحة والمركبات الجديدة المضافة ضمن تحديث ببجي الجديد 2021 القادم.

ببجي موبايل الأصلية PUBG MOBILE

تم تصميم لعبة ببجي موبايل العالمية خصيصاً لأجهزة الموبايل أو الجوالات لكي تتمكن من اللعب في أي وقت وبأي مكان بشكل مجاني، وقد حظت لعبة ببجي موبايل على اهتمام الكثير من الأشخاص حول العالم، فهي لعبة مجانية تنافسية يمكن دخولها عن طريق المظلة، ومن ثم التجهيز للمنافسة بالوضع الكلاسيكي الذي يضم مائة لاعب.

وتسعى لعبة ببجي بشكل مستمر إلى منح اللاعبون تجربة لعب مميزة ومطورة، لذلك تقوم بإجراء التحديثات بشكل دائم على اللعبة لإضافة العديد من التحسينات الهامة الممتعة والجديدة كلياً، وهذا ما تم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت لعبة ببجي موبايل عن إصدار تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد خلال شهر يوليو الجاري.

وحددت لعبة ببجي موبايل يوم الجمعة الموافق لتاريخ التاسع من شهر يوليو الحالي موعداً رسمياً لإصدار تحديث ببجي الجديد 2021، وأكدت اللعبة على عدم توقف الخادم خلال الفترة المخصصة للتحديث كما كان يحدث بالسابق، وفي الوقت الحالي يتم توفير النسخة القديمة من اللعبة على المتجر الإلكتروني للهواتف الجوالة، وفور حلول الموعد المقرر لإصدار التحديث، سوف تجدون رقم النسخة الجديدة لببجي وهو 1.5.0 يوليو 2021.

تحديث ببجي موبايل الجديد 2021 برقم 1.5 يوليو

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل عن وجوب توفير متطلبات التحديث الجديد لكلٍ من الهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد ونظام التشغيل iOS، حيث يجب توفير 686 ميغابايت من مساحة التخزين لهواتف أندرويد، وتوفير مساحة 1.64 جيجابايت من مساحة تخزين الجهاز بنظام التشغيل iOS لهواتف أيفون، وذلك من أجل الحصول على التحديث دون حدوث أي مشاكل أثناء التحميل.

وقد نوهت اللعبة على ضرورة تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد في أسرع وقت، وسبب ذلك هو عدم تمكن اللاعبون من دعوة بعضهم البعض وتكوين فريقاً معاً في حال استخدام إصدارات مختلفة من لعبة ببجي موبايل، كما أعلنت عن مكافأة التحديث الجديد لببجي في حال تم تنزيل تحديث ببجي خلال الفترة من 9 إلى 16 يوليو 2021م وهي:

الحصول على (2888 BP و 100 AG وحقيبة ظهر أشرطتنا (3 أيام) ×1).

وقد أضافت ببجي موبايل الأصلية PUBG MOBILE أوضاع لعب وتجارب جديدة “مهمة الإشعال”، حيث بدأت شركة دايناهيكس للتكنولوجيا والطاقة تحولاً تكنولوجياً لخريطة إرنغل طويل الأمد، حيث يرغبون في استخدام الخريطة تجريبياً لأحدث الأبحاث العلمية لديهم، ويتم الوصول لهذا الوضع من خلال مدخل إيفوجراوند ومن ثم تجربة خريطة إرنغل الجديدة 2021.