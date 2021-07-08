روسيا تلغي حظر السفر إلى المنتجعات المصرية 

ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوم حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية، ووقع وثيقة باستئناف الرحلات المباشرة لكافة النقاط بين البلدين.
وقالت الوثيقة: "يلغى العمل بمرسوم الرئيس الروسي المؤرخ 8 نوفمبر 2015 رقم "553" بشأن أخذ تدابير معينة لضمان الأمن القومي لروسيا وحماية المواطنين الروس من الأعمال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية، والمرسوم الرئاسي رقم 7 المؤرخ ٢ يناير 2018 بشأن التعديلات في مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ 8 نوفمبر 2015 رقم "553" بشأن بعض التدابير لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطني روسيا من الأعمال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية".
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في 23 أبريل الماضي، عن اتفاق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي على استئناف حركة الطيران العارض للمنتجعات السياحية في مصر بعد انقطاع زاد عن الخمس سنوات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرحلات التفتيشية إلى مصر قد تمت بالفعل وستتخذ الحكومة القرار بشأن موعد استئناف الرحلات إلى المنتجعات بعد تحليل النتائج.
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