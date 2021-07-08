جونسون: بريطانيا سحبت معظم قواتها من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وبدأت القوات البريطانية انتشارها فى أفغانستان فى عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر التى استهدفت الولايات المتحدة، ولعبت دورا كبيرا فى العمليات القتالية حتى عام 2014، وقتل 457 جنديا بريطانيا هناك.
وقال جونسون، اليوم الخميس، فى بيان للبرلمان: "جميع القوات البريطانية المكلفة ضمن بعثة حلف شمال الأطلسى فى أفغانستان تعود الآن للوطن"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وتابع: "لأسباب واضحة لن أفصح عن الإطار الزمنى لمغادرتنا، لكن يمكننى إبلاغ البرلمان أن معظم جنودنا غادروا بالفعل".
وأضاف أن بريطانيا ستواصل تقديم مساعدات تنموية لأفغانستان.
وحذر رئيس الأركان البريطانى، نيك كارتر، من احتمال انزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
وقال بعد الإعلان عن مغادرة معظم القوات البريطانية أفغانستان إنه من "المنطقى أن تنهار الأوضاع فى البلاد فى ظل غياب القوات الأجنبية".
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