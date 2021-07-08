ارتفاع ضحايا المبنى المنهار فى ميامى الأمريكية إلى 60 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أعلنت عمدة مقاطعة ميامى فى ولاية فلوريدا الأمريكية، دانيلا ليفين كافا، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار فى المقاطعة إلى 60 قتيلا، وعدد المفقودين بلغ 80 شخصا.





وقالت عمدة المقاطعة، فى مؤتمر صحفى، إن "عدد الوفيات المؤكدة حاليا بلغ 60 شخصا"، ووفقا لها، لا يزال مصير 80 شخصا مجهولا. ووقعت مأساة انهيار المبنى السكنى، الذى تم تشييده قبل 40 عاما فى مدينة سيرفسايد قرب ميامى، صباح 24 من الشهر الماضى، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018، ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه. وأعلنت السلطات أن نحو نصف الشقق الموجودة هناك، البالغ عددها 130، قد دُمرت، وتستمر أعمال البحث، وقد تم هدم بقايا المبنى فى وقت سابق.

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