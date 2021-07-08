قرض بإيداع فورى وبدون تحويل الراتب وبأقساط ميسرة بأقل راتب

قرض بإيداع فورى وبدون تحويل الراتب أحد أهم القروض التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة ، حيث يسعى الكثير من العملاء بالمملكة الي الحصول على قرض سريع وفورى بما يتناسب مع الإلتزامات المالية لهم ، وبعيداً أيضاً عن الإجراءات المعقدة ، وقد وفرت منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي سريع وفورى ، بشروط سهلة تناسب جميع العملاء ، بالإضافة إلى سرعة إنهاء عملية التمويل بمتطلبات بسيطة ، وقد جاءت منصة سلفة الإلكترونية كأول منصة سعودية للتمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهري لطالب التمويل.

أهم مميزات التمويل الشخصي لدى منصة سلفة الإلكترونية

توفر منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي سريع بإجراءات سهلة وميسرة ، حيث يمكن بطالب التمويل تحديد مبلغ القرض الذي يحتاج إليه ، وتحديد فترة سداد القرض بما يتناسب مع الدخل الشهري له ، وذلك بدون الحاجة إلى الذهاب إلي أحد مكاتب منصة سلفة المتواجدة في المملكة العربية السعودية ، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض أهم المميزات التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للعملاء عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية.

قرض شخصي سريع مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية. توفر منصة سلفة الإلكترونية القرض الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل. يمكن لطالب التمويل الحصول على سلفة فورية بمبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي. يتميز تمويل منصة سلفة الإلكترونية بهامش ربح تنافسي. يمكن للمواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ، الاستفادة من قرض بإيداع فورى وبدون تحويل الراتب الشهري . تقوم منصة سلفة الإلكترونية بتقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل. تعمل المنصة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العملاء.

كيفية التقديم على طلب تمويل منصة سلفة الإلكترونية

لقد وقامت منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، بتحديد رابط إلكتروني للتقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب لدى منصة سلفة الإلكترونية ، وذلك بدون الحاجة إلى الذهاب إلي أحد مكاتب المنصة المتواجدة بالمملكة ، حيث يمكن لطالب التمويل تسجيل الدخول علي رابط تمويل سلفة ، وإدخال كافة البيانات المطلوبة ، وتحديد مبلغ السلفة التي يرغب طالب التمويل في الحصول عليها ، وتحديد فترة سداد التمويل بما يتناسب مع الدخل الشهري له.

يشترط أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية. الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة. الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي وذلك للاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية. يجب أن يكون طالب التمويل يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية. مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي يجب أن تكون لا تقل عن 3 أشهر للاستفادة من المنتج. 6 أشهر هو الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الخاص بالمملكة وذلك للاستفادة من القرض الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

شروط طلب قرض بإيداع فورى وبدون تحويل الراتب من منصة سلفة