تمويل شخصي ٣٠ ألف ريال بدون تحويل الراتب أو كفيل

يستطيع أي مواطن سعودي أن يحصل على ٣٠ ألف ريال سعودي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب أو كفيل، وذلك من خلال شركة تسهيل، وتوفر الشركة التمويل لجميع العاملين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع العسكري، والشركات الكبرى، وجميع الجهات المدرجة في الشركة، بالإضافة إلى ذلك تقدم التمويل للمتقاعدين والمقيمين، وتقوم بإعطاء تمويل شخصي يعادل شهرين من الراتب، وهو تمويل مرابحة يستطيع من خلاله العميل أن يحصل على جميع السلع التي يحتاجها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب أو كفيل من شركة تسهيل.

شروط التمويل الشخصي من شركة تسهيل بدون تحويل الراتب أو كفيل لموظفي القطاع الحكومي والخاص

هناك عدة شروط قامت شركة تسهيل بوضعها للحصول على التمويل الشخصي وهى كما يأتي:-

لا يقل الراتب الشهري عن ١٢ ألف ريال سعودي للفئة العمرية من ٢١ حتى ٢٥ عاماً، ولا يقل الدخل الشهري عن ٥٠٠٠ ريال سعودي للفئات العمرية من ٢٥ حتى ٦٠ عام. لا تقل فترة شغل الوظيفة عن ٣ أشهر للسعودي ولا تقل عن سنه للمقيمين. أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل الشخصي تابع لجهة عمل مدرجة لدى برنامج تسهيل.

مزايا تمويل تسهيل

هناك العديد من المزايا التي يقدمها برنامج تسهيل لعملائه للحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب أو كفيل وهى كما يلي:-

تمويل تسهيل الذي يستطيع أن يحصل عليه أي مواطن أو مقيم يصل إلى ضعف الراتب.

الذي يستطيع أن يحصل عليه أي مواطن أو مقيم يصل إلى ضعف الراتب. لا يحتاج التمويل إلى تحويل الراتب أو وجود كفيل.

يتميز بسهولة وسرعة إجراءات الحصول على التمويل.

فترة تسديد التمويل مرنة تصل إلى عامين.

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل يبدأ من ٤٠٠٠ ريال سعودي ويصل إلى ٣٠ ألف ريال سعودي.

شروط حصول المتقاعدين على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب أو كفيل

حددت شركة تسهيل للخدمات المالية بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقاعدين للحصول على التمويل الشخصي وهى كما يلي:-