من أهم ما يبحث عنه كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة شروط تقسيط اكسترا 1443 حيث تعتبر الشركة من أفضل الشركات التي تقدم الخدمات الإلكترونية بالمملكة هي فرع من فروع اكسترا، وتقدم منتجات بالتقسيط للمواطنين تشمل الأجهزة المنزلية والأجهزة التكنولوجية والتقنية ولا تشترط وجود كفيل.

شروط تقسيط اكسترا 1443

توجد العديد من الشروط والأحكام التي وضعتها الشركة لطلب التقسيط ومنها:

يكون عمر المتقدم من 21- 25 عام لا يقل الراتب عن 1200 ريال.

يكون عمر المتقدم من 25-60 عام لا يقل الراتب عن 5000 ريال.

يجب العمل لمدة لا تقل عن 3 شهور للمواطن السعودي وعام للمقيم.

لابد من اعتماد جهة العمل في برنامج تسهيل.

التعريف بالراتب.

بطاقة الهوية الوطنية.

صورة لجواز السفر للمقيمين.

كشف حساب لأخر 4 رواتب من المصرف.

تسجيل الدخول إلى موقع اكسترا الرسمي.

النقر على كلمة قدم طلبك الآن إذا كان العميل جديد ادخل البيانات المطلوبة كالاسم ومحل الإقامة واللقب وتاريخ الميلاد وصافي الراتب والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

ثم النقر على التالي.

ابدأ في متابعة كل التعليمات حتى تتم عملية التقديم والحصول على الموافقة.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقسيط في اكسترا 1443التقديم على تقسيط اكسترا 1443رقم تقسيط اكسترا

تقدم شركة اكسترا عدد من العروض المتميزة يوميًا لكافة المواطنين والمقيمين تنافس بها الشركات العالمية العاملة بالمملكة، وقد حددت الشركة رقم التواصل مع خدمة العملاء رقم 920024778.

الجوالات واكسسورات الجوال.

الأجهزة المنزلية.

الغسالات.

أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.

الثلاجات وأجهزة الفريزر.

أجهزة المكيف.

أجهزة الألعاب .

كافة الأجهزة الكهربائية.

تتوافق التمويلات مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لن يكون العميل بحاجة إلى كفيل.

من الممكن الحصول على تمويل يصل لنحو 60 ألف ريال.

من الممكن السداد على مدة تصل لـ 36 شهر.

يتم الحصول على الموافقة في الحال بواسطة شركة تسهيل للتمويل.

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إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا حول شروط تقسيط اكسترا 1443 وكيفية التقديم على قسط اكسترا لكافة الأجهزة، واستعرضنا معلومات حول المستندات والأوراق المطلوبة للتقسيط في اكسترا 1443، وما الأشياء التي يمكن تقسيطها من اكسترا.