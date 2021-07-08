الفاتيكان: البابا فرانسيس يواصل علاجه بعد ارتفاع درجة حرارته

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الفاتيكان، إن البابا فرانسيس يواصل علاجه، بعد إجرائه عملية جراحية، وأضاف أن درجة حرارته كانت مرتفعة الليلة الماضية بعد العملية التى خضع فيها إلى تخدير عام.





وأوضح المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو برونى، فى بيان، أن الفحوصات الطبية لم تكشف عن أى أمراض أو مضاعفات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وجاء فى البيان الصحفى، أنه "فى المساء ، أصيب البابا بارتفاع مؤقت فى درجة الحرارة. وخضع هذا الصباح لفحص، والتقطت صور للصدر والبطن، ولم تكشف النتائج عن أى مشاكل".

وفى وقت سابق ، قال برونى إن البابا فرانسيس (84 عاما) سيقضى حوالى 7 أيام فى المستشفى "فى حالة عدم حدوث مضاعفات".

وجرى الإبلاغ عن دخول البابا المستشفى لإجراء عملية جراحية فى الأمعاء يوم الأحد الماضى.