الاردن : وفاة 4 أطفال إثر تعرضهم للغرق داخل سد

دوت الخليج :- توفي 4 أطفال إثر تعرضهم للغرق داخل مياه سد الكرامة في محافظة البلقاء، وفق مديرية الأمن العام، الثلاثاء. وقال الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي إن "فرق الغطس المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم (الثلاثاء) مع وفاة 4 أطفال أشقاء تعرضوا للغرق داخل مياه سد الكرامة غرب البلقاء، حيث تم إخراج جثث الأطفال بمساعدة المواطنين، وإخلائهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي، وفتح تحقيق في الحادثة".

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