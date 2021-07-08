تاسع Syria.. استخراج نتائج التعليم الأساسي التاسع 2021 سوريا وزارة التربية السورية برقم الاكتتاب الإعدادية الشرعية دورة ٢٠٢١

نتائج التاسع 2021 سوريا كشفت وزارة التربية السورية خلال الأيام الاخيرة أن عملية تصحيح الامتحانات الخاصة بدورة 2021 لطلاب الصف التاسع و نتائج التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية دورة 2021، ومراجعتها قد انتهت، حيث يتم الآن عملية رصد الدرجات الخاصة بالطلاب في جميع المديريات التعليمية بجميع المحافظات في سوريا، تمهيدا لطرحها عبر الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية، حيث شهدت الساعات الأخيرة رسميا اعلان وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا في سوريا، ومن ثم من المقرر ان يتم خلال الساعات القادمة الاعلان رسميا عن نتائج امتحانات التاسع الأساسي في جميع المحافظات، وسوف نستعرض الآن من خلال هذا المقال موعد طرح نتائج الصف التاسع وكذلك الخطوات اللازمة لكي يتم الحصول على النتائج الكترونيا عبر وزارة التربية والتعليم السورية.

نتائج التاسع 2021 حسب رقم الاكتتاب

نتائج التاسع في سوريا حسب الاسم الثلاثي 2021 حددت وزارة التربية والتعليم السورية خلال الايام الأخيرة موعد إصدار نتائج التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للدورة 2021، يمكن انتظارها بدأيه من يوم التاسع من شهر يوليو الجاري 2021، وحتى الجمعه 16 تموز و للحصول على نتائج الصف التاسع في دمشق، حلب، ريف حلب، اللاذقية، طرطوس، القنطيرة درعا، حمص، حماة، أدلب، الرقة، دير الزور، الحسكة، و جميع المحافظات في سوريا، حيث يتم الإعلان عن النتائج من خلال الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية وكذلك من خلال التطبيق الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السورية وهو تطبيق النتائج الامتحانين المخصص لطرح نتائج كافة الطلاب، والتي يتم الاستعلام عنها من خلال رقم الاكتتاب والاسم الخاص بالطالب.

الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2021 moed.gov.sy

رابط استخراج نتائج التعليم الأساسي التاسع 2021 سوريا

اكدت وزارة التربية والتعليم السورية خلال الفترة الماضية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا في سوريا أولًا قبل الإعلان عن نتائج التاسع، وذلك بسبب الدورة الثانية التي تنتظر طلاب الثانوية العامة في سوريا وذلك قبل أن يتم اعلان المفاضلة للقبول في الجامعات في سوريا في جميع المحافظات، وبالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم السورية نتائج البكالوريا خلال الساعات الأخيرة من مساء يوم الاربعاء السابع من شهر يوليو، فنجد أن نتائج الصف التاسع من المقرر الاعلان عنها خلال الساعات المقبلة، على ان يتم إعلان النتائج من خلال موقع وزارة التربية السورية والتي يتم التوجه اليها من خلال هذا الرابط، http://moed.gov.sy/scientific/ على أن يتم الاستعلام من خلال إدخال الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بالطالب.