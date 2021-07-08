إن خطوات طباعة تصريح الحج عبر نظام أبشر من أهم ما يبحث عنه الحجاج من أجل طباعة تصريح الحج، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة هذا العام على اقتصار أداء فريضة الحج على حجاج الداخل فقط وذلك للحد من انتشار العدوى والحرص على السلامة العامة للجميع، ولذلك لن يتم دخول الشعائر إلا لمن يحمل تصريح الحج فقط ولذلك سوف نتعرف بالسطور المقبلة عن طريقة طباعة تصريح الحج 1442.

خطوات طباعة تصريح الحج عبر نظام أبشر

أعلنت وزارة الحج والعمرة على عدم السماح لأي فرد بالدخول إلى المشاعر بدون تصريح الحج وقد حدد مجموعة من العقوبات على غير الحاملين للتصاريح وقد قدمت بالتعاون مع منصة أبشر الرقمية إمكانية طباعة تصريح الحج بالخطوات الآتية:

قم بالولوج إلى بوابة أبشر.

اختيار بوابة أبشر أفراد ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم كتابة الرمز المُرسل على جوالك.

الدخول لقائمة خدماتي وحدد منها تصريح الحج.

استعرض التصريح واتبع خطوات الطباعة الموضحة من قبل النظام.

واحتفظ بنسخة من التصريح على جهازك ونسخة معك لأظهارها عند الدخول إلى المشاعر المقدسة.

شروط الحج 1442

قامت الوزارة بوضع مجموعة من المعايير والشروط لقبول التسجيل في الحج هذا العام على النحو الآتي:

يكون العمل من 18-65 عام.

يكون المتقدم خالي من الأمراض المزمنة.

يقتصر الحج على الحاصلين على اللقاح فقط وفقًا للضوابط المتبعة بالمملكة.

الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الطبية.

الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

طريقة التسجيل بالحج المرحلة الثانية

تم الإعلان عن تسجيل الحج المرحلة الثانية وقد بدأت وزارة الحج والعمرة في إرسال الرسائل النصية عبر الجوال للمسجلين المقبولين من المرحلة الأولى وطلبت استكمال البيانات المطلوبة بالخطوات الآتية: