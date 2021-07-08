مصر.. ضبط مالك مخبز ربح 4 ملايين جنيه من بيع "عيش" وهمي

ألقت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة في مصر القبض على صاحب مخبز عيش بلدي، بدائرة قسم شرطة روض الفرج شمال العاصمة، وذلك بتهمة الاستيلاء على المال العام من خلال التلاعب بماكينة صرف الخبز.

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" إن المتهم أجرى عمليات بيع وهمية واستولى على نقاط الخبز التحفيزية المنصرفة ببطاقات التموين. وحسب المصدر ذاته، فإن المتهم ربح بهذه الطريقة غير المشروعة قرابة 4 ملايين جنيه دون أن يقوم بالتصنيع الفعلي لرغيف الخبز، بقصد الاستيلاء على المال العام وتحقيق. المتهم عقب القبض عليه اعترف بالجريمة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

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