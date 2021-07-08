استظهار فورا.. نتائج البكالوريا 2021 سوريا والصف التاسع برقم الإكتتاب moed.gov.sy على تطبيق ورابط موقع وزارة التربية السورية

نوفرلكم الرابط الراسمي لاستظهار نتائج البكالوريا 2021، اشتدت عمليات البحث من قبل الالاف من طلاب شهادة الثانوية للحصول على نتيجة الامتحانات، وقد وقد أتاحت وزارة التربية لطلابها الاستعلان عن النتائج من خلال موقع إلكتروني، حيث يمكن لطلاب البكالوريا زيارة هذه الموقع والاطلاع على النتيجة الخاصة بهم، ويتم الاستعلام إلكترونيا من خلال ادخال رقم الاكتتاب، كما يمكن معرفة الدرجات عن طريق التطبيق التابع للوزارة والذي تم اطلاقه على متجر جوجل بلاي، وفي سطور هذا المقال نتعرف معكم على خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا.

نتائج البكالوريا 2021 سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية

قالت وزارة التربية السورية، أن يمكن لجميع الطلاب من محافظات دمشق، درعا، حمص، السويداء وبقية المحافظات الحصول على درجات ونتائج الامتحانات النهائية عبر موقع الوازرة، ويمكن للطلاب الاستعلام والاطلاع على النتيجة فور ظهورها والإعلان عنها من قبل الوزارة، فيما يمكن للطلاب أيضا التعرف على نتائج شهادة الثانوية عبر التطبيق الخاص بالوزارة، وأشارة الوزارة إلى أنه قد تم رفع درجات الطلاب عبر الحاسوب مع مراعاة ادخال العلامات بشكل دقيق، حيث أكدت بأن كل طالب وطالبة سيأخذ حقه دون زيادة أو نقصان.

نتائج البكالوريا 2021 الشهادة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية السورية بأن نتائج الصف التاسع ونتيجة البكالوريا 2021، ستكون متاحا على موقع الوزارة وعلى تطبيق نتائج الامتحانات سوريا، ويستطيع الطلاب تحميل التطبيق عبر متجر جوجل بلاي، أو من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا، كما يمكن الاستعلام بشكل مباشر من خلال رابط موقع وزارة التربية السورية من هنا.

الخطوة الأولى، يقوم الطالب في البداية في الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية السورية http://moed.gov.sy/ الخطوة الثانية بعد ذلك يتم إدخال وكتابة رقم الاكتتاب للطالب. الخطوة الثالثة اختيار المحافظة التابع لها الطالب أو الطالب الخطوة الرابعة اختيار الفرع التابع له (علمي_أدبي_ نسوي_شرعي_ تجاري). الخطوة الخامسة والأخيرة النقر على أيقونة أبدا البحث.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 سوريا