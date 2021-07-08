الأرصاد السعودية تُحذر من حالة الطقس في السعودية خلال شهر ذو الحجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم عن أحوال الطقس المتوقعة خلال موسم الحج، وأكدت أن حالة الطقس في السعودية تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة والرطوبة في بداية شهر ذو الحجة، وأعطت بعض التعليمات للحجاج لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء تأدية شعائر الحج للحد من المخاطر الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال شهر ذو الحجة.

حالة الطقس في السعودية لشهر ذو الحجة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في السعودية والتي تشهد ارتفاع كبير جداً على مستوى درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا للبيانات التاريخية خلال شهر ذو الحجة الذي يأتي في منتصف شهر يوليو وينتهي في النصف الأول من شهر أغسطس وتكون أيام الحج في آخر شهر يوليو، ويكون الطقس من حار إلى شديد الحرارة في فترة النهار ويكون معتدل ليلاً وتبلغ درجات الحرارة العُظمى نحو 43 درجة مئوية والصغرى 29 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام الحج، والتي تشهد ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مع وجود رياح نشطة مصحوبة بالغبار والأتربة في بعض الأيام:

ونلاحظ من درجات الحرارة أن هناك موجة حارة خلال أيام الحج مصحوبة برياح في بعض الأيام تنشط في المساء وتصاحبها موجة من الغبار والأتربة، ولكن بشكل بسيط لا يحد من الرؤية الكاملة.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية لضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال تأدية مناسك الحج، وضرورة استخدام الشمسيات التي تكسر أشعة الشمس وشرب السوائل بشكل كبير لعدم التعرض للهبوط والجفاف بسبب المياه التي يفقدها الجسم بسبب حرارة الشمس الشديدة.