أبو الغيط يترأس أعمال الدورة 51 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك

جدة - نرمين السيد - ترأس أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 51 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك، التى انعقدت اليوم الخميس الموافق 8 يوليو 2021 لأول مرة حضورياً بالكامل منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة العلمين الجديدة، وقد عقدت الدورة تحت عنوان: "التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى ودور مؤسسات العمل العربى".

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن الأمين العام افتتح أعمال اللجنة بكلمة أشاد فى بدايتها بما تحقق من إنجاز بإنشاء فرع جديد للأكاديمية فى مدينة العلمين، واعتبره إنجازاً يضاف إلى قائمة إنجازات هذا الصرح العلمى العربى الكبير.

وقال المصدر بأن أحمد أبو الغيط لفت فى حديثه إلى الارتباط الوثيق بين موضوعى التحول الرقمى وأمن البيانات، وأضاف فى هذا الصدد بأن موضوع أمن البيانات شهد مؤخراً تطورات هامة على الصعيد الدولى، داعياً إلى التعاون وتكاتف الجهود على المستوى العربى للدفاع على المصالح العربية.

وأفاد المصدر بأن الأمين العام تطرق كذلك إلى بعض الجهود التى تبذل فى مجال أمن المعلومات، وحث على التسريع فى وضع سياسات عربية تهتم ببناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى، كما اقترح فى هذا السياق بتشكيل مجلس استشارى عربى يضم مختصين من المنظمات والدول العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى، للإشراف على وضع استراتيجية عربية فى هذا المجال بما يساهم فى بناء القدرات وتقديم المشورة والدعم الفنى اللازم للدول الأعضاء.

وأضاف بأن اجتماع اللجنة شهد نقاشات مستفيضة للموضوعات المطروحة وعلى رأسها التحول الرقمى ووضع إطار عربى لمواجهة القرصنة الإلكترونية والذكاء الاصطناعى، واطلعت اللجنة على التقارير التى قدمتها الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرارات الدورة السابقة.

كما شهد الاجتماع تبادل الرأى حول عدد من المبادرات والأفكار البناءة التى من شأنها تعزيز العمل العربى المشترك ووجه بأهمية ترجمتها إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، داعيا المنظمات إلى التنسيق مع قطاعات الأمانة العامة المعنية بشأنها.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام قام قبل بدء الاجتماع بزيارة المبانى التى تم تجهيزها بمقر الأكاديمية الجديد وفى مقدمتها كلية الذكاء الاصطناعى، برفقة أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك حيث اطلعوا على عروض ومشاريع قدمها طلبة الأكاديمية بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعى.

كما استمع الاجتماع إلى الورقة التى قدمها الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية حول الاتجاهات الحديثة فى الذكاء الاصطناعى ومستقبلها فى المنطقة العربية ودور المؤسسات التعليمية فى تعزيز الإمكانيات العربية فى المجال.