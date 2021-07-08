مقتل 390 مسلحا من طالبان فى اشتباكات مع القوات الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وقالت الدفاع الأفغانية - فى بيان أوردته وكالة أنباء "بختار" الأفغانية اليوم الخميس، إنه تم تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى تدمير 18 لغما زرعتهم حركة طالبان لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين فى مناطق مختلفة من البلاد. وأوضحت وزارة الدفاع أن الاشتباكات جرت فى أقاليم لغمان ولوجار وباكتيكا وغازنى وقندهار وفرح وغور وبادجيس وبلخ وسمانجان وهلمند ونيمروز وبادخشان وقندوز وكابول.

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