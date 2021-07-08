رابط الاستعلام حساب المواطن برقم الهوية.. تعرف موعد إيداع الدفعة الـ44 للمستفيدين

نستعرض لكم عبر ثقفني، رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، حيث ينتظر الالاف من المواطنين السعوديين موعد ايداع الدفعة 44 في حسابات المواطنين المستفيدين من البرنامج، ونشر الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه لم يتبقى إلا أيام قليلة على صرف الدفعة الرابعة والأربعون للمشمولين في البرنامج، ويبحث العديد من المواطنين عن الرابط الخاص بالاستعلام عن دفعة شهر يونيو، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم كيفية الاستعلام بالخطوات.

رابط الاستعلام حساب المواطن

أتاحت وازرة الموارد البشرية والتنمي الإجتماعية، لكافة المواطنين إمكانية الاستعلام عن دفعات حساب المواطن عبر موقع إلكتروني مخصص تابع للوزارة، ومع اقتراب موعد الصرف المخصص للمستفيدين من برنامج حساب المواطن، يسارع الكثيرون إلى البحث والإستعلام عن ايداع الدفاع، ويتم صرف الدفعات في العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة يوم الصرف هو يوم عطلة رسمية يتم ايداع الدفعات قبل بيوم أو بعد بيوم أي يوم التاسع أو الحادي عشر من الشهر، وللاستعلام عن دفعة 44 شهر يونيو قم باتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة.

شروط الاستفادة من حساب المواطن

وضعت وزارة الموارد البشرية العديد من الشروط من أجل أن يكون المتقدم مؤهلا للاستفادة من برنامج حساب المواطن، حيث يجب أن يكون صاحب الطالب سعودي الجنسية باستثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية، كما يجب أن يكون حامل حامل لبطاقات التنقل، بالاضافة إلى أن يكون مقيما في المملكة وفي حالة السفر لا يقيم لأكثر من 90 يوما خارج السعودية، ويشترط عد تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.