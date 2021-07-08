نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة عيد الأضحى في الكويت 2021 موعد جميع الأجازات الرسمية في الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الأضحى في الكويت 2021 موعد جميع الأجازات الرسمية في الكويت , في كل عام تقوم الحكومة في دولة الكويت بتحديد مواعيد جميع الإجازات الرسمية خلال العام , وتخلف الإجازات الرسمية من دولة لأخري ف لكل دولة المناسبات الخاصة بها

مواعيد الإجازات الرسمية في دولة الكويت

حددت الحكومة في دولة الكويت الإجازات الرسمية علي مدار العام علي النحو التالي :

يوافق اليوم الأول من شهر يناير من كل عام عيد رأس السنة الميلادية

يوافق يوم الحادي عشر من شهر مارس 2021 ذكري يوم الإسراء والمعراج

الإجارة الرسمية لعيد الفطر , وهي تعتبر اجازة رسمية علي مستوي الدول العربية الاسلامية

موعد اجازة عيد الأضحى المبارك في دولة الكويت

يوم العشرون من شهر يوليو يوافق عيد الأضحى المبارك وهي اجازة رسمية تدوم لأربع أيام , تستمر اجازة عيد الأضحى المبارك في دولة الكويت منذ بداية يوم وقفة عرفات وهو يوافق يوم التاسع عشر من شهر يوليو والي اخر أيام العيد يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرون من شهر يوليو .

عطلة رأس السنة الهجرية في دولة الكويت 2021 وتوافق يوم التاسع من شهر أغسطس

اجازة ذكري المولد النبوي والتي توافق يوم التاسع عشر من شهر أكتوبر 2021

الإجازات الرسمية في الكويت 2021