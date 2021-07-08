الان نتائج السادس الابتدائي 2021 رابط استعلام نتائج الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج السادس الابتدائي 2021، لقد ظهرت منذ عدة أيام قليلة نتائج السادس الابتدائي 2021، حيث ان نتائج الطلاب قد ظهرت إلكترونيًا ليتمكن جميع الطلاب من التعرف على النتائج الخاصة بهم دون الخروج من المنزل، والجدير بالذكر أن النتائج قد صدرت من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وموقع ناجح، ليكون هذا هو الموقع الوحيد المعتمد بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم صدور نتيجة الطالب في الشهادة الابتدائية، وحاليًا قد تم الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الإجابات، ويتم رفع الدرجات الخاصة بالطلاب على الموقع الالكتروني المخصص صدور النتيجة، ليكون هذا واحدًا من الإجراءات الاحترازية اللازمة التي جاءت خوفًا على جميع الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم في المدارس، وايضًا لتحقيق رؤية 2030 في العراق، بالاضافة إلى ذلك فإن النتائج من المقرر ان تصدر عبر بعض البيانات البسيطة الخاصة بجميع الطلاب.

نتائج السادس الابتدائي 2021

بعد اتمام عملية رصد نتائج السادس الابتدائي 2021 جائت اسماء الاوائل كالتالي:

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا ايهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

ندى رضا هاني محمد التراس

استعلام نتائج السادس الابتدائي 2021

إن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 أصبح أمرًا سهلًا، حيث انه يمكن الان لجميع الطلاب الدخول إلى الموقع المعتمد والتخصص للاستعلام والقيام بإدخال بعض البيانات البسيطة والتعرف على الدرجات الخاصة بهم في كل مادة علمية، ويمكن للطلاب إجراءات الخطوات التالية للاستعلام عن النتائج:

في أول خطوة قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

. اضغط على “نتائج السادس الابتدائي” ضمن الخدمات المتاحة أمامك.

سيطلب منك الموقع بعض البيانات من الاسم ورقم الجلوس ورقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات المطلوبة.

تأكد من صحة البيانات ثم اضغط على استعلام، وستصدر لك النتائج فورًا.

من اكثر الامور بحثا وتداولا في الاونة الاخيرة هي البحث عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وعن كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 من خلالة، وذلك حيث قامت الوزارة باتاحة رابط موقعها الرسمي للطلاب وذلك ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر من المنزل خلال الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا بكافة دول العالم وتجنبا لحدوث اي تكدسات او ازدحامات تؤدي لاصابة اي من الطلاب بفيروس كورونا.