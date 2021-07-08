رابط “نتيجة البكالوريا” موقع وزارة التربية السورية لمعرفة النتائج 2021 بالاسم ورقم الاكتتاب

موقع وزارة التربية السورية لمعرفة النتائج 2021، لقد تداولت الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ان النتيجة قد صدرت، قد تزايد البحث بشكل كبير عن موقع وزارة التربية السورية لمعرفة النتائج 2021، لكن قد تم الاعلان بشكل رسمي أن النتائج لم تصدر حتى الآن، ومن المقرر ان تصدر النتائج قبل يوم الجمعة الموافق 9 يوليو 2021، لذلك فإنه من المقرر أن تصدر اليوم أو غدًا، على ان تصدر النتائج إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ولا يمكن الحصول على النتائج من خلال أي وسيلة إلكترونية أخرى، أما عن الروابط المنتشرة في الوقت الحالي، فإن جميع تلك هي روابط مزيفة أو انتحارية وتقوم بسرقة بيانات الطلاب لذلك لا يمكن الإعتماد عنها.

موقع وزارة التربية السورية لمعرفة النتائج 2021

من المقرر ان تصدر نتائج الثانوية العامة السورية من خلال موقع وزارة التربية السورية لمعرفة النتائج 2021 برقم الاكتتاب الخاص بالطالب، على أن تصدر النتيجة لجميع طلاب الشعب العلمي والادبي والابية الشرعية، على أن تكون النتيجة متواجدة في المدارس قبل عيد الأضحى المبارك من عصا للتجمعات و التزاحم لعدم انتشار فيروس كورونا، والجدير بالذكر ان النتائج من المقرر ان تصدر في محافظات دمشق، حلب، حمص، حماة، ادلب، دير الزور، الحسكة، الرقة، درعا، السويداء، اللاذقية، طرطوس، بانياس، أولًا على ان تصدر في باقي المحافظات بعدها بقليل، وذلك ضمن أهم الإجراءات التي جاءت منعًا لوقوع السيستم او تكوين ضغط على الموقع المخصص للحصول على النتائج.

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية لمعرفة النتائج 2021

أصبح من السهل الآن الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية لمعرفة النتائج 2021، حيث ان النتائج من المقرر أن تصدر من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وقد جاءت خطوات الاستعلام كالاتي:

في الخطوة الاولى ادخل إلى موقع نتائج البكالوريا 2021 سوريا .

. بعد الدخول إلى الموقع اضغط على “نتائج البكالوريا 2021” ضمن الخدمات المتواجدة امامك.

سيطلب منك الموقع بعض البيانات الهامة قم بإدخالها بشكل صحيح.

بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على “استعلام” وفور رفع النتيجة بشكل رسمي ستصدر لك النتائج الخاصة بك.

مؤخرا قامت وزارة التربية والتعليم السورية بالاعلان عن اتاحة نتائج البكالوريا 2021 من خلال موقع الوزارة الرسمي، وذلك حتي يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة من المنزل، خلال الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا بكافة دول العالم وتجنبا لحدوث اي تكدسات او ازدحامات تؤدي لاصابة اي من الطلاب بفيروس كورونا.