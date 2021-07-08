اليابان تعلن حالة الطوارئ الصحية قبل أسبوعين من انطلاق أوليمبياد طوكيو

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة اليابانية والهيئات الأربع المنظمة للألعاب الصيفية، بما فى ذلك اللجنة الأولمبية الدولية ولجنة أولمبياد الخاص، فى وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة سياسة جديدة فيما يتعلق بالمتفرجين الذين يعيشون فى اليابان، بعد أن منعت بالفعل المشجعين الأجانب فى محاولة لتحسين سلامة الألعاب.
ومن المقرر انطلاق الألعاب الأولمبية فى الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس فى طوكيو وتسع مقاطعات أخرى، بما فى ذلك تشيبا وسيتاما المجاورتين للعاصمة.
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