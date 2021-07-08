ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى ميامى إلى 54 شخصا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن 86 شخصا لازالوا فى عداد المفقودين.

وكان المبنى المؤلف من 12 طابقا والذى يضم 55 شقة والمطل على المحيط فى منطقة "سيرفسايد" قرب ميامى بيتش قد انهار يوم 24 من شهر يونيو الماضى، بينما كان السكان نائمين فى الداخل.

ولايزال السبب وراء انهيار المبنى الذى صمد لعقود أمام الأعاصير غير معروف وجارى التحقيق للكشف عن ملابساته.