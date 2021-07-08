جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن 86 شخصا لازالوا فى عداد المفقودين.
وكان المبنى المؤلف من 12 طابقا والذى يضم 55 شقة والمطل على المحيط فى منطقة "سيرفسايد" قرب ميامى بيتش قد انهار يوم 24 من شهر يونيو الماضى، بينما كان السكان نائمين فى الداخل.
ولايزال السبب وراء انهيار المبنى الذى صمد لعقود أمام الأعاصير غير معروف وجارى التحقيق للكشف عن ملابساته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى ميامى إلى 54 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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