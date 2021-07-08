المقاومة اليمنية تحبط هجوما معاكسا لميليشيات الحوثى فى البيضاء

جدة - نرمين السيد - وكانت قوات الجيش اليمنى، قد تمكنت أمس، من تحرير مواقع جديدة فى محافظة البيضاء، بإسناد من المقاومة الشعبية، حيث فرضت سيطرتها على جبهة ناطع فى هجوم خاطف استهدف مواقع وتحصينات الحوثى فى شمال المحافظة.

وبحسب الإعلام اليمنى، تزامن ذلك مع الانتصارات المتوالية التى يحققها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية فى المحورين، شرق وغرب مدينة البيضاء ـ عاصمة المحافظة ـ وسط انهيار واسع وخسائر فى صفوف الميليشيا الحوثية الإرهابية.