جوتيرش: كورونا ينتشر بشكل أسرع من اللقاحات.. والجائحة بعيدة عن الانتهاء

جدة - نرمين السيد - وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على أنه إذا سُمح للفيروس بالانتشار فسيكون الملايين فى خطر، مضيفا أن الفيروس كلما زاد انتشاره، ظهرت سلالات أكثرعدوى، وأكثر فتكا، وأكثر مقاومة للقاحات.

ودعا جوتيريش مجددا إلى خطة تطعيم عالمية "لمضاعفة إنتاج اللقاحات على الأقل وضمان توزيعها العادل".

وخلص الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "الموت المأساوى لأربعة ملايين شخص نتيجة هذا الوباء يجب أن يدفعنا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد له فى كل مكان ولصالح كل شخص".