نتائج البكالوريا 2021 سوريا بالخطوات عبر الموقع الرسمي moed.gov.sy،حيث أفاد رئيس مركز الامتحانات الدكتور يونس فادي أن الإدارات التعليمية المسؤولة عن تصحيح الامتحانات بذلت مجهود كبير جدا في تصحيح الاختبارات، بعد أن واصلت الليل بالنهار لإنجاز هذه المهمة الصعبة خلال الأيام القليلة الماضية من اجل تقديم موعد أعلان النتيجة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الذي ارتفع معدلات القلق عندهم في هذه الأيام نتيجة التأكد من قرب الإعلان عن النتيجة.

منذ قليل تم تفعيل رابط نتائج الثانوية العامة السورية منذ دقات الساعة السابعة من اليوم، ليسدل الستار عن قلق أمهات وأباء الطلاب والطالبات الذين أدوا الاختبارات النهائية للمرحلة الأهم والأصعب في حياة الأبناء والبنات في مسيرتهم التعليمية، في هذه الأيام وبعد الأنباء التي تم تداولها عن ارتفاع درجات طلاب البكالوريا 2021، جاءت عمليات البحث المكثف من الملايين السوريين الراغبين في الحصول على النتائج، وهنا جاء دورنا في توضيح النتائج والمعدلات في نقاط بسيطة، وقبل البدء ننوه أنه يمكنكم تسجيل اسمكم في التعليقات وسنذكر لكم النتيجة مباشرة دون الذهاب إلي ضغط الموقع، في نفس الوقت الذي سنقدم لكم فيه تفاصيل النتيجة بالخطوات الأساسية عبر المواقع المعتمدة من وزارة التربية السورية.

منذ أن انتهوا طلاب وطالبات الصف التاسع في سوريا من أداء الاختبارات وحالة القلق تصاحب الجميع نظرا لأن هذه النتيجة يتوقف عليها مستقبل الطالب التعليمي، لهذا يجب علي الطلاب والطالبات الراغبين في الحصول على نتيجة البكالوريا ٢٠٢١ الدخول علي موقع moed.gov.sy موقع وزارة التربية السورية وبعد الدخول إلي هذا الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة تحتاج اختيار الدورة 2021، واختيار المرحلة التعليمية الثانوية العامة أو البكالوريا ومن ثم تحديد التخصص سواء كان علمي أو أدبي أو (صناعي، شرعي، تجاري، نسوي)، ومنها تقوم باختيار المحافظة التي تتبع لها وكتابة رقم الاكتئاب، ثم الضغط على كلمة بحث.

منذ دقائق معدودة بدأت الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج المرحلة التعليمية الأهم في حياة كل الأبناء والبنات في سوريا، حيث يمكن لكل طالب وطالبة الحصول على النتيجة من خلال رابط نتائج البكالوريا 2021، الذي تم تفعيلة منذ عدة دقائق قليلة، كما يمكنك أيضاً الاستعلام عن النتيجة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الذهاب مباشرة إلي رابط موقع وزارة التربية السورية.

السورية. الضغط على نتائج التاسع.

تسجيل بيانات الطالب أو الطالبة.

النقر على كلمة بحث.

نتائج البكالوريا 2021 سوريا بالخطوات عبر الموقع الرسمي moed.gov.sy