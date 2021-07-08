ميناء جبل علي بدبي الذي حدث به انفجار عنيف وأبرز المعلومات عنه

ميناء جبل علي بدبي، هو أحد الموانئ الإماراتية الهامة على ساحل الخليج العربي، ليس ذلك فحسب، بل هو من أهم موانئ دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط أيضا، حيث تم افتتاحه عام 1979، وبدأ العمل به، حيث كان في البداية يستخدم فقط لاستيراد المواد الخام لتصنيع الألومنيوم لصالح “شركة دبي للألومنيوم المحدودة” (دوبال)، ثم تصديره بعد ذلك لجميع البلدان المحيطة بالإمارات العربية المتحدة، لكن مع تطور المنطقة الحرة في جبل علي جنوباً من مدينة دبي، أصبح الميناء يخدم أيضا تلك المنطقة المليئة بالاستثمارات والأرباح، وذلك باتجاه عاصمة الإمارات “أبو ظبي”، حيث تبعد منطقة جبل علي حوالي 30 كم عن وسط “دبي” باتجاه الغرب نحو العاصمة “أبو ظبي“، مما أكسب الميناء مكانة اقتصادية عالية.

السيطرة على حريق بميناء جبل علي بدبي قبل نحو 10 ساعات من الآن

صرح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق نشب على متن أحد السفن بميناء جبل علي. إصر انفجار إحدى الحاويات على ظهرها. وصرحت “وكالة أنباء الإمارات“. عبر مكتبها الإعلامي بأن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي.

كما قالت الصفحات الإعلامية الرسمية في دبي نقلاً عن الأجهزة المعنية داخل الميناء أنها نجحت في السيطرة على المرحلة الأخيرة من الحريق بكفاءة عالية، وبأن السفينة كانت تستعد للرسو بعيدا عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء.

أسوشيتد برس: الانفجار تسبب في اهتزاز المباني في محيط الميناء

ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن شهود عيان قاموا بالإبلاغ عن اهتزاز المباني في محيط الميناء أثناء حدوث الانفجار مباشرة. كما أكدت الوكالة بأن صحفييها بمقرهم في دبي شعروا بالانفجار، والذي هز النوافذ الزجاجية لمساكنهم.

القائد العام لشرطة دبي ينفي وجود مواد مشعة في الانفجار

قام الفريق “عبد الله خليفة المري”، القائد العام لشرطة دبي بنفي أن يكون هناك وجود لمواد مشعة تسببت في الانفجار. وأكد بأن الانفجار قد يكون بسبب الاحتكاك وارتفاع درجات الحرارة مع وجود مواد قابلة للاشتعال. وقال بأن هذا ما جاء في التقارير الأولية لأسباب الانفجار.