moed.gov.sy نتائج التاسع سوريا 2021 شهادة التعليم الأساسي و الإعدادية الشرعية حسب الاسم و رقم الاكتتاب

، نتائج التاسع سوريا 2021، تعلن وزارة التربية والتعليم السورية نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادي الشرعي التاسع دورة 2021 في جميع المحافظات السورية خلال الأيام القليلة القادمة بعد إعلانها نتائج البكالوريا يوم أمس، وسخرت الوزارة كافة الإمكانيات لإصدار نتائج التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية قبل يوم الجمعة 16 تموز 2021 حيث لم تنتهي في بعض المحافظات عملية تصحيح أوراق الامتحانات وتدقيق الدرجات قبل اعتمادها من قبل وزير التربية درام طباع .
وكانت قد اعتمدت وزارة التربية على آلية عمل للانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف التاسع الدورة الأولى 2021 ، وبدأت منذ أسبوعين حيث يعكف المعلمون والمعلمات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء لإصدار نتائج التاسع شهادة التعليم الأساسي في الوقت المحدد لتكون للطلاب الذين لم ينجحوا في الدورة العادية فرصة للالتحاق بالدورة التكميلية والنجاح بها للتسجيل في الثانوية العامة أو المهنية .نتائج التاسع سوريا 2021 حسب الاسم
ذكرت مصادر مطلعة في وزارة التربية السورية أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف التاسع شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية 283704 طالب وطالبة في كافة المحافظات السورية وسط إجراءات وقائية مشددة والتي انتهت يوم 16 حزيران الماضي ، وأشارت عدد من المصادر أن نسبة النجاح في امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادي الشرعي ارتفعت عن الأعوام الماضية .نتائج شهادة التعليم الأساسي و الإعدادية الشرعية 2021
قامت وزارة التربية والتعليم السورية تنفيذ خطة استراتيجية لإعمار المدارس لعودة التلاميذ للحضور من بداية العام المقبل والذي يبدأ في الأول من أيلول 2021 ، في جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة والمهنية والشرعية ، بينما تبدأ عودة المعلمين والمعلمات للدوام المدرسي في 25/8/2021 بكافة المحافظات للاستعداد للعام الدراسي الجديد .رابط نتائج التاسع 2021 حسب الاسم ورقم الاكتتاب
أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية تطبيق على الهواتف الذكية للاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2021 شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، وبإمكان كافة الطلاب تحميل التطبيق من موقع الوزارة الرسمي ، ولاستخراج نتائج امتحانات التاسع 2021 بالاسم ورقم الاكتتاب من خلال الخطوات التالية :
- فتح موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy .
- إدخال بيانات الطالب الشخصية “الاسم – رقم الاكتتاب” .
- اختيار النتائج الامتحانية.
- اختيار نتائج التعليم الأساسي 2021
- على نتائج الإعدادية الشرعية 2021 .
- تحديد المحافظة .
- الضغط على عرض النتيجة.
الوسوم
، نتائج التاسع سوريا 2021، تعلن وزارة التربية والتعليم السورية نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادي الشرعي التاسع دورة 2021 في جميع المحافظات السورية خلال الأيام القليلة القادمة بعد إعلانها نتائج البكالوريا يوم أمس، وسخرت الوزارة كافة الإمكانيات لإصدار نتائج التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية قبل يوم الجمعة 16 تموز 2021 حيث لم تنتهي في بعض المحافظات عملية تصحيح أوراق الامتحانات وتدقيق الدرجات قبل اعتمادها من قبل وزير التربية درام طباع .
وكانت قد اعتمدت وزارة التربية على آلية عمل للانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف التاسع الدورة الأولى 2021 ، وبدأت منذ أسبوعين حيث يعكف المعلمون والمعلمات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء لإصدار نتائج التاسع شهادة التعليم الأساسي في الوقت المحدد لتكون للطلاب الذين لم ينجحوا في الدورة العادية فرصة للالتحاق بالدورة التكميلية والنجاح بها للتسجيل في الثانوية العامة أو المهنية .نتائج التاسع سوريا 2021 حسب الاسم
ذكرت مصادر مطلعة في وزارة التربية السورية أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف التاسع شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية 283704 طالب وطالبة في كافة المحافظات السورية وسط إجراءات وقائية مشددة والتي انتهت يوم 16 حزيران الماضي ، وأشارت عدد من المصادر أن نسبة النجاح في امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادي الشرعي ارتفعت عن الأعوام الماضية .نتائج شهادة التعليم الأساسي و الإعدادية الشرعية 2021
قامت وزارة التربية والتعليم السورية تنفيذ خطة استراتيجية لإعمار المدارس لعودة التلاميذ للحضور من بداية العام المقبل والذي يبدأ في الأول من أيلول 2021 ، في جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة والمهنية والشرعية ، بينما تبدأ عودة المعلمين والمعلمات للدوام المدرسي في 25/8/2021 بكافة المحافظات للاستعداد للعام الدراسي الجديد .رابط نتائج التاسع 2021 حسب الاسم ورقم الاكتتاب
أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية تطبيق على الهواتف الذكية للاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2021 شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، وبإمكان كافة الطلاب تحميل التطبيق من موقع الوزارة الرسمي ، ولاستخراج نتائج امتحانات التاسع 2021 بالاسم ورقم الاكتتاب من خلال الخطوات التالية :
- فتح موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy .
- إدخال بيانات الطالب الشخصية “الاسم – رقم الاكتتاب” .
- اختيار النتائج الامتحانية.
- اختيار نتائج التعليم الأساسي 2021
- على نتائج الإعدادية الشرعية 2021 .
- تحديد المحافظة .
- الضغط على عرض النتيجة.
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