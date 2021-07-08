نتائج السادس الابتدائي 2021 بالعراق من رابط الوزارة FAROUQ.MOCH.GOV

نتائج السادس الابتدائي 2021 داخل العراق علي مستوي المحافظات . ذلك من خلال الرابط الرسمي الخاص بالوزارة المرفق بالمقال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية . لكي ما يتم معرفة كافة نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 . تلك النتائج الخاصة بالدور الأول نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق . كذلك من خلال المقال سنتعرف علي أوائل نتائج السادس الابتدائي وأسماءهم . حيث تم التصريح من الوزارة عن عدد الطلاب الأوائل. ذلك في نتائج السادس الابتدائي 2021 . كذلك تم التصريح من الوزارة أن نتائج السادس الابتدائي العراق . كذلك سيتم معرفتها من الموقع للوزارة وذلك يتم بشكل إلكتروني . ذلك بتسجيل الاسم رباعي والرقم الخاص بالامتحان .

نتائج السادس الابتدائي 2021 والتصريحات الخاصة من الوزارة

تم التصريح من الوزارة بأنه تم تفعيل الموقع الرسمي للوزارة . ذلك الموقع المشار أليه سابقاً والذي سيتم أرفاقه بالمقال . كذلك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق . تلك النتيجة التي يتم البحث عليها بمعدل كبير علي مواقع البحث . كذلك يريد الكثير من الطلاب أن يعرفوا من هم الأوائل لهذا العام . تلك الأسماء التي سوف نعلنها بالمقال أيضاً . كذلك تأتي النتائج بعد أن كان هناك تأخير في إعلانها . ذلك بإشارة معالي الوزير العراقي وزير التربية والتعليم . تلك التأخيرات في إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 . ذلك بسبب موجة الحار التي تعرضت لها العراق والتي تسبب فيها . تلك الموجة التي أتت من الهند بمنخفض جوي . ذلك الذي أدي إلي أن درجة الحرارة قد وصلت إلي 50 درجة . كما أكد الوزير بأن النتائج للصف السادس . تلك ستعلن بشكل إلكتروني علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية . ذلك قبل ظهورها بالمدارس .

ندي علاء عمارة حسنين كذلك الطالب عبد الرحمن حسام الدين محمود . كما أيضاً محمد نزيه أحمد شعلان . كذلك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق وأول الدفعة علي هشام محمد قناوى . الطالبة مها شكري عبد الرازق . كذلك أيضاً الطالبة رنا خالد مصطفي عامر . كما من ضمن الأوائل محمد محمود عبد الله عبد الحفيظ . كذلك سلمي أيمن عصمت عباس . الطالب فرح محمد فتحي عطية . محمود محمد محمود . كذلك نتائج السادس الابتدائي 2021 هناك أسماء أوائل أخري بالموقع الوزاري . يمكن لمن يرغب بمعرفة الأسماء يتم تسجيل الدخول علي الموقع المرفق رابطه الخاص بالوزارة .

يتم تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

. كذلك يتم الضغط علي قائمة نتائج السادس الابتدائي العراق وتكملة الخطوات .

وتكملة الخطوات . كما يتم الاستعلام عن النتائج ذلك بتسجيل بيانات الطالب علي الموقع .

البيانات التي يتم تسجيلها هي اسم الطالب رباعي كذلك أيضاً الرقم الامتحاني .

كذلك يتم الضغط علي أيقونة الدرجات لعرضها وهي “أيقونة عرض الدرجات” .

في نهاية الخطوات السابقة تظهر كافة الدرجات الخاصة بالطالب لهذا العام الدور الأول .

كافة الخطوات التي تم عرضها تتم علي الموقع الرسمي المرفق رابطه بالمقال .

أسماء الأوائل التي تم إعلانها من الوزارة علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقيةالخطوات التي يتم الاستعلام بها عن النتائج من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج السادس الابتدائي 2021 تلك المعلومات التي وردت وفقاً للتصريحات . ذلك فيما يخص النتائج للدور الأور كذلك أيضاً تم التعرف علي الخطوات . تلك التي تخص معرفة النتائج بالعراق كذلك تم عرض أسماء الأوائل لهذا العام .