أرقام مفزعة .. تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة بـ كورونا فى تونس

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى تونس تسجيل حصيلة قياسية جديدة فى الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد تسعة آلاف و823 حالة فى الساعات الـ 24 الأخيرة، ارتفاعا من 7 آلاف و930 إصابة فى الحصيلة السابقة، كما سجلت البلاد 134 وفاة.





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة التونسية، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" إلى 464 ألفًا و914 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 15 ألفًا و735، وسط تزايد المخاوف من تفقد الدولة سيطرتها على الوضع الوبائى. وفرضت السلطات التونسية حالة العزل العام فى بعض المدن منذ الأسبوع الماضى، فى ظل اقتراب أجنحة العناية المركزة بالمستشفيات من طاقتها الاستيعابية القصوى، حيث وصفت السلطت الوضع بأنه يشبه الكارثة.

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