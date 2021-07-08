 هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأميركية في بغداد

قالت مصادر أمنية عراقية لرويترز، إن صاروخين أطلقا على السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء في بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
وأكد مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء، أن نظام الدفاع الصاروخي الخاص بالسفارة، تمكن من تشتيت أحد الصاروخين. وقال المسؤولون الأمنيون إن الصاروخ الثاني سقط قرب محيط المنطقة.
وذكرت المصادر أن صفارات الإنذار انطلقت من داخل مجمع السفارة في المنطقة الخضراء التي تضم مكاتب حكومية وبعثات أجنبية.
ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من استهداف طائرة مسيّرة مفخّخة، مطار أربيل الدولي، الذي تقع على مقربة منه القنصلية الأميركية في عاصمة إقليم كردستان العراق، من دون أن يُسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، وفق ما أعلنت سلطات الإقليم.
وقبل يومين، شنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران هجمات بصواريخ وطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أميركية، والسفارة الأميركية في بغداد.
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