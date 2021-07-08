بعد اغتيال زوجها.. سيدة هايتي الأولى تصل أميركا للعلاج

‏وصلت سيدة هايتي الأولى مارتين مويس، الأربعاء، إلى مستشفى جاكسون ميموريال في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية لتلقي العلاج بعد إطلاق النار عليها أثناء اغتيال زوجها.

وأضافت وسائل إعلامية محلية أميركية أنه تم نقل مويس إلى جنوب فلوريدا عبر طائرة إسعاف جوية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال بوكيت إدموند، سفير هايتي لدى الولايات المتحدة، إن سيدة هايتي الأولى في حالة حرجة بعد نجاتها من الموت في الهجوم الذي أودى بحياة الرئيس جوفينيل مويس، وإن جهودا تُبذل لنقلها إلى ميامي بولاية فلوريدا الأميركية للعلاج.

وأضاف إدموند خلال لقاء افتراضي مع الصحفيين بعد ساعات من مقتل مويس وإصابة زوجته بجروح في منزلهما الخاص خلال الليل على يد مسلحين: "إنها في حالة مستقرة لكن حرجة". وقال: "تُبذل جهود الآن لنقلها إلى ميامي للعلاج".

وقال إدموند إن من اغتالوا رئيس البلاد، الأربعاء، مرتزقة "محترفون" تنكروا في زي عناصر أميركيين ومن المحتمل أنهم غادروا البلاد.

وصرح السفير إدموند للصحافيين: "لقد كان هجوما منظما جيدا ومنفذوه محترفون"، مضيفا: "لدينا شريط فيديو ونعتقد أنهم مرتزقة".