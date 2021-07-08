نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والاسم عبر موقع  وزارة التربية والتعليم الفني

الكثيرمن طلاب الدبلومات الفنية يرغبون في معرفة موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس وخطوات الحصول عليها. عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني . وصرحت الوزارة إن النتيجة ستتم الموافقة عليها ونشرها بمجرد تصحيح الامتحانات وإكمال تتبع الدرجات وعمليات المراجعة النهائية. كما أنه قد تم البدء في عملية تصنيف الدرجات من 26 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو. ومن المقرر اعلان نتيجة دبلوم صنايع 2021 والتجارة ودبلوم زراعة بالاسم تباعا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم هو اهتمام جميع وأولياء الأمور والطلاب الذي اجتازوا امتحانات الدبلومات الفنية 2021 في معظم التخصصات منها “، صناعي، تجاري، فندقي وزراعي” حيث شملك الامتحانات سبعة مئة وخمسون طالب وطالبة موزعين على 3111 لجان امتحانية كما شارك في العملية حوالي 213 ألفا موظفا موزعين على مختلف اللجان من مراقبين وملاحظين ورؤساء اللجان في الامتحانات

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021

توقعت بعض المصادر التعليمية المقربة من وزارة التربية والتعليم المصرية الإعلان عن النتيجة لعام 2021 في 29 يوليو 2021. على أن تنتهي اللجان من عملها من تصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات وتقدير علامات جميع الطلاب والتدقيق والتركيز لكي ينال كل طالب حقه. كما أن النتيجة سوف تعلن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

نؤكد لكم أن التيجة سيتم الاستعلام عنها من طرف الطلاب أواوليائهم برقم الجلوس او عن طريق الاسم عبر بوابة التعليم الفني على الانترنت التابعة لوزارة التربية. كما انه يمكن الاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية:

بداية عليك بالولوج على رابط بنتيجة الدبلومات الفنية.

ثانيا يجب عليك تحديد نوع دبلومك “صناعي، تجاري، زراعي، فندقي”.

عليك بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المستعلم.

أخيرا الضغط على مربع أظهار النتيجة.

وزارة التربية والتعليم الفني

قال نائب وزير التعليم المسؤول عن شؤون التعليم الفني ، إن امتحانات الدبلوم الفني لعام 2021 سارت بسلاسة دون أي عوائق. حيث قامت الغرفة المخصصة لمتابعة الامتحانات قبل بدء كل امتحان بالتدقيق على وصول موضوعات الأسئلة لجميع مجالس الامتحانات بالمحافظات ، وتوافر أدوات التعقيم ، وتواجد المراقبين في اللجان ، بالإضافة إلى التحقق من مدى الانضباط والنظام والحالة العامة، وتأمين اللجان داخل المدارس ، ومراقبة توفير جميع مواد الوقاية وتطبيق التدابير الوقائية في مجالس امتحانات الدبلومات الفنية.

صرح محمد مجاهد الامين العام لوزارة التربية والتعليم أنه بمجرد الاعلان عن نتيجة الدبلوم الفني 2021 يمكن البدا في عملية تقديم الشكاوى حول النتيجة في وقت مبكر من اليوم الثاني بعد ظهور النتيجة ، موضحًا أن أبواب الشكاوى ستظل مفتوحة لمدة 15 يومًا فقط. مع حرص الوزارة على تنفيذ عملية التصحيح بمنتهى الشفافية والدقة وحصول كل طالب على حقه في نتيجة الدبلومات الفنية 2021.