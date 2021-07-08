طريقة الاستعلام عن حركة النقل الخارجي عبر نظام نور المركزي بالهويه الوطنيه

شهد محرك البحث جوجل اليوم، عمليات بحث كبيرة جداً من قبل المعلمين والمعلمات لمعرفة أسماء حركة النقل الخارجي عن طريقة زيارة موقع نظام نور الإلكتروني، وذالك لمعرفة تفاصيل اجراءات النقل الخارجي للمعلمين وكذالك المعلمات من اجل تقليل الاغتراب بين المحافظات علي مستوي كافة المدن والمناطق بالأراضي الحجازية لذالك سوف نوضح لكم متابعينا الأعزاء ألية الاستعلام لكي نسهل الأمر علي جميع منسوبي التعليم بالسعودية فرجاءً تابعوا معانا قراءة السطور التالية للتعرف علي الطريقة.

بالخطوات التفصيلية نوضح لكم طريقة الاستعلام عن حركة النقل الخارجي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، حيث سنكتشف سويا متابعي موقع ثقفني الإخباري الرابط المخصصة للدخول علي رابط الاستعلام عن النقل الخارجي وذلك من اجل معرفة النتائج بشكل الكتروني من خلال موقع نظام نور بالسجل المدني ورقم الهوية الوطنية.

نشرت الوزارة التربية والتعليم عبر موقع تويتر للتدوين والتواصل الاجتماعي الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التعليم في السعودية للاستعلام عن حركة النقل الخارجي على شبكة الأنترنت، وذالك بعض عودة نظام نور مرة أخري للعمل مرة اخري بعد توقف دائم سويعات قليلة وذلك بسبب خلل تقني طارئ بعد توقف دام حوالي اكثر من خمس ساعات، يمكن لجميع المعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، عن طريق تطبيق الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

الدخول على رابط موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق من ثم.

إدخال بيانات المعلم والرقم السري

الضغط على خدمات شؤون المعلمين

اختيار خدمة استعلام نتائج حركة النقل الخارجي من ثم.

من ثم. الولوج إلى الرغبات

سيظهر لك الإعلان عن الاحتياج للوظائف التعليمية بانه تم نقلك أو لم يتم نقلك .

كما توفر البوابة الإلكترونية لنظام نور لجميع الطلاب والطالبات النتائج برقم الهوية ورمز التحقق عبر الرابط التالي نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية بالسجل المدني ورقم الهوية بالسعودية عبر موقع نظام نور الإلكتروني وغيرها من الخدمات التعليمية الإلكترونية الأخري.