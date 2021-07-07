المكتب الإعلامى لحكومة دبى يكشف تفاصيل إنفجار ميناء جبل على

جدة - نرمين السيد - أكد المكتب الإعلامى لحكومة دبى، اليوم الأربعاء، إن فرق الدفاع المدنى فى دبى تتعامل حاليًا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل على.





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