العاهل الأردني يزور واشنطن ويلتقي بايدن في البيت الأبيض

يبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، زيارته الرسمية للعاصمة الأميركية واشنطن، بلقاء الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، وذلك يوم 19 يوليو الجاري.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الملك عبد الله الثاني سيكون مرفوقا، في الزيارة، بالملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



ويتناول لقاء الملك مع الرئيس الأميركي، وهو الأول لزعيم عربي مع بايدن منذ انتخابه، العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.

كما تشهد الزيارة اجتماعات للعاهل الأردني مع أركان الإدارة الأميركية، وقيادات الكونغرس، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب، ومراكز البحوث الأميركية.



وتأتي زيارة العمل الملكية بعد عدد من اللقاءات والأنشطة الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك، حيث كان قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة في بغداد، قبيل المغادرة إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي والسيدة الأولى يتطلعان إلى الترحيب بالملك عبد الله الثاني والملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين في البيت الأبيض.

وأوضح البيت الأبيض: "ستكون الزيارة فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "كما يتطلع بايدن إلى العمل مع الملك لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك تعزيز الفرص الاقتصادية التي ستكون حيوية لمستقبل مشرق في الأردن".